Танкер «Генерал Ази Асланов» после взрыва отбуксировали на стоянку. Пропавших моряков так и не нашли
Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», терпящий бедствие в Азовском море, буксируют на якорную стоянку. Об этом 25 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Утром дно судна обследуют водолазы. В данный момент продолжаются поиски пропавших матроса, боцмана и практиканта. Задействован вертолёт МЧС.
Накануне вечером на нефтяном танкере, который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус», трое пропали без вести.