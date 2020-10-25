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25.10.2020 10:20
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Танкер «Генерал Ази Асланов» после взрыва отбуксировали на стоянку. Пропавших моряков так и не нашли

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», терпящий бедствие в Азовском море, буксируют на якорную стоянку. Об этом 25 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Утром дно судна обследуют водолазы. В данный момент продолжаются поиски пропавших матроса, боцмана и практиканта. Задействован вертолёт МЧС.

Накануне вечером на нефтяном танкере, который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус», трое пропали без вести.

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Комментарии (1)

Философ (не тролль)
Разве когда танкер идет порожняком, танки не заполняют инертным газом? Иначе это же плавучая бомба.
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