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24.10.2020 22:35
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ВОЗ: Прирост коронавирусных больных в мире бьёт рекорды третьи сутки подряд

За 24 октября в мире насчитали более 465 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такой цифры еще никогда не было.

Рекорд обновляется третьи сутки подряд. Два дня назад было 423 тысячи случаев, вчера - 445 тысяч.

Всего с начала пандемии с коронавирусом познакомились лично 42,4 млн человек. 1,1 млн из них умерли. Возглавляет рейтинг США, Россия на 4 месте, пропустив вперед Бразилию и Индию.

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Комментарии (4)

teodor
Всем уже надоел этот бред и вранье
virusanet
воз-в навоз.
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