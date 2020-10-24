ВОЗ: Прирост коронавирусных больных в мире бьёт рекорды третьи сутки подряд

За 24 октября в мире насчитали более 465 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такой цифры еще никогда не было.

Рекорд обновляется третьи сутки подряд. Два дня назад было 423 тысячи случаев, вчера - 445 тысяч.

Всего с начала пандемии с коронавирусом познакомились лично 42,4 млн человек. 1,1 млн из них умерли. Возглавляет рейтинг США, Россия на 4 месте, пропустив вперед Бразилию и Индию.