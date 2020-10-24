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24.10.2020 20:31
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На Просвещения дама на «Ситроене» неаккуратно выехала со двора. В итоге столкнулись четыре машины

Серьезная авария с привлечением медиков и спасателей произошла на проспекте Просвещения в Петербурге вечером 24 октября. Столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, один из автомобилей «Мерседес», перевернулся, на колеса его поставили другие водители. По словам свидетелей, авария произошла когда «Ситроен» под управлением девушки выехал на проспект со двора. В ГИБДД пока информация не поступала. На место вызывали медиков и сотрудников МЧС.

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Комментарии (3)

Alex000
Неаккуратно - это в смысле вообще не глядя, едет ли кто?
Нуачотакого, нынешним дамам же все (по их мнению) должны всё, что им захочется, уступать просто по факту.
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