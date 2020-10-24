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24.10.2020 11:30
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Президент Польши заразился коронавирусом. По всей стране сразу же ввели жёсткие ограничения

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. О подтверждённом диагнозе 24 октября сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в твиттере.

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат положительный», — написал Спихальский.

Пресс-секретарь отметил, что лидер государства хорошо себя чувствует, его постоянно контролируют врачи.

В последние недели в Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 228,3 тыс. человек, умерли 4,1 тыс. В середине октября страну разделили на жёлтую и красную зоны, от этого зависела интенсивность ограничений. Однако 24 октября всё государство стало красным. Школы перевели на дистанционное обучение, а пребывание на улице детей до 16 лет в будние дни без сопровождающих ограничено с 8:00 до 16:00. Кроме того, кафе и ресторанам разрешили работать только навынос, а жителям запретят собираться в группы из более пяти человек.

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