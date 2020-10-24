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24.10.2020 11:20
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Участковые прогулялись по Ленинскому проспекту. В квартирах нашли мигрантов и проституток

Рейд по жилым домам прошел в Красносельском районе Петербурга. Искали «резиновые» квартиры, а заодно нашли притон.

Как сообщает ГУ МВД региона 24 октября, проверка проводилась два дня назад. Более 60 участковых прошлись по 26 жилым домам, всего они посетили 3,2 тысячи квартир. Из них 122 сдаются в аренду, документы у жильцов оказались сомнительными. В трех квартирах, все на Ленинском проспекте, людей было гораздо больше, чем комнат. 14 мигрантов наказали административно, еще двоим грозит выдворение. Еще одна квартира оказалась притоном, по ней ведется проверка.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Аналогичные рейды прошли в Красногвардейском, Адмиралтейском и Центральном районах города.

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Комментарии (3)

Haizenberg
Когда я читаю «нашли» притон проституток - все время угораю))))) объявления на каждом шагу, в инете реклама, а они «нашли» !!! Опять народ за дураков держат))) просто закрываю свои недоходные точки ))
veteran78
Не притон а салон для страждущих.( так благозвучней.)
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