Водитель «Шкоды», влетевшей в маршрутку в Купчино, скончался в больнице

21-летний водитель «Шкоды», которая накануне вечером врезалась в маршрутку во Фрунзенском районе, скончался от полученных травм в больнице. Об этом утром 24 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



Авария на перекрёстке проспекта Славы и Пражской улицы произошла около 19:15 в пятницу. По предварительным данным, 21-летний водитель «Шкоды Октавии» не справился с управлением и завёл машину под ехавший в попутном направлении маршрутный автобус. В больницу попали молодой человек и его ровесник, сидевший на пассажирском кресле. За его жизнь сейчас борются врачи.

