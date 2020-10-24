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24.10.2020 10:20
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Водитель «Шкоды», влетевшей в маршрутку в Купчино, скончался в больнице

21-летний водитель «Шкоды», которая накануне вечером врезалась в маршрутку во Фрунзенском районе, скончался от полученных травм в больнице. Об этом утром 24 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария на перекрёстке проспекта Славы и Пражской улицы произошла около 19:15 в пятницу. По предварительным данным, 21-летний водитель «Шкоды Октавии» не справился с управлением и завёл машину под ехавший в попутном направлении маршрутный автобус. В больницу попали молодой человек и его ровесник, сидевший на пассажирском кресле. За его жизнь сейчас борются врачи.

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Комментарии (3)

260642921
Жалко родителей.
veteran78
Быстро едешь , тихо понесут.
avtech
очень быстро ехал
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