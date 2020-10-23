Двоих из влетевшей в маршрутку «Шкоды» в Купчино госпитализировали с тяжёлыми травмами
Дорожная полиция уточнила подробности о пострадавших в аварии, которая произошла во Фрунзенском районе Петербурга вечером 23 октября. После удара об отбойник и полёта под маршрутку врачи спасают водителя и пассажира «Шкоды».
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария на перекрёстке проспекта Славы и Пражской улицы произошла около 19:15. По предварительным данным, 21-летний водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и завёл машину под ехавший в попутном направлении маршрутный автобус.
Молодого человека увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Серьёзные травмы также получил его ровесник, который сидел на пассажирском месте.
«Фонтанка» показала момент столкновения. Судя по записи, перед тем, как врезаться в маршрутку К-388, «Шкода» на полном ходу ударилась об отбойник. В автобусе находились восемь пассажиров, пострадавших среди них нет.