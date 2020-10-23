Матч «Зенит» - «Парма» в Петербурге состоится. Игроки и тренеры начали выздоравливать

Баскетбольный клуб «Зенит», ранее пропустивший несколько матчей из-за вспышки коронавируса в команде, готовится к проведению домашней игры в рамках Единой лиги ВТБ против «Пармы» в понедельник, 26 октября. Об этом «Фонтанке» 23 октября заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный.



«Да, мы готовимся к игре и возвращаемся снова на «Сибур Арену». Игроки и тренеры выходят из карантина и подключаются к тренировочному процессу. Безусловно такая вынужденная пауза вывела команду из игрового ритма, и мы ожидаем, что матч будет крайне непростой. Будем стараться в эти очень сжатые сроки максимально подготовиться. Думаю, что минимум 10 игроков уже будут в заявке на матч. Пока тренировочным процессом руководят Сергей Вознюк и Адам Панагиотопулос. Рассчитываем, что Хави Паскуаль успеет вернуться к матчу», - заявил Церковный.