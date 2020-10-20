Баскетбольный матч «Зенит» — «Милан» перенесен. Петербуржцы не смогли найти восемь здоровых игроков

Матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу между петербургским «Зенитом» и итальянским «Миланом» перенесен. Как сообщает во вторник, 20 октября, пресс-служба турнира, об этом попросил у организаторов «Зенит».

Изначально встреча должна была пройти 22 октября в Санкт-Петербурге, но петербуржцы из-за эпидемии коронавируса в команде не смогли набрать минимум восемь игроков.

С 11 октября «Зенит» находится на карантине. Ранее Евролига отменила два технических поражения, которые ранее сама же и назначила.