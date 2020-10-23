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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 20:03
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Все что не еда, то развлечение. Смольный разъяснил, что нельзя будет делать в ресторанах с 26 октября

С 26 октября в ресторанах, барах и кафе будет запрещена любая деятельность, за исключением услуг общественного питания. Такое разъяснение дал в ходе пресс-конференции 23 октября заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Опубликованное накануне 121 постановление запрещает «деятельность в области отдыха и развлечения» на территории предприятий общепита. К таковым, в частности, относятся любые аттракционы, игры, шоу, тематические выставки.

Де юре запрет распространяется на любую подобную деятельность, включая выступление живых музыкантов и караоке, даже если за оказание этих услуг посетитель не доплачивает. «Фактически необходимо получать услуги общественного питания, другие услуги до 29.11 приостановлены», — отметил чиновник.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Т е опрокинуть положенный в это время стакангенс и чревоугодить закусь все таки можно . Ну и фиг с ним с этим караоке - я спокойно как обычно дам бармену флешку и после двух- трех композиций группы Alphazone все начинают свои банкеты и посиделки по новой .
Савва Морозов
ничего, очередной полкан испражнится в центре зала.
alexA
А включённый тв с футболом, это как? Чинуши не знают что придумать, чтобы оправдать свое существование.
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