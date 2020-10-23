В Хасавюрте застрелили бойца смешанных единоборств. Подозреваемых в убийстве уже задержали
В Хасавюрте задержали двух подозреваемых в убийстве бойца смешанных единоборств. Мужчина был застрелен.
Как сообщает СУ СК Дагестана, тело 35-летнего мужчины с огнестрельными ранами обнаружили накануне вечером в одном из ресторанов Хасавюрта.
«По «горячим следам» в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители», — сообщают следователи.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ.
Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что убит боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов. По данным источника агентства, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.