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23.10.2020 17:10
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В Хасавюрте застрелили бойца смешанных единоборств. Подозреваемых в убийстве уже задержали

В Хасавюрте задержали двух подозреваемых в убийстве бойца смешанных единоборств. Мужчина был застрелен.

Как сообщает СУ СК Дагестана, тело 35-летнего мужчины с огнестрельными ранами обнаружили накануне вечером в одном из ресторанов Хасавюрта.

«По «горячим следам» в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители», — сообщают следователи.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ.

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что убит боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов. По данным источника агентства, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.

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Комментарии (3)

Старец
Звери дикие, но думают, что уже культурные!
hal9000
Вот интересно...поподробней бы там про раздел земли...там наверняка какая то детская история..но так как кровь кипит..гормон играет то сначала стреляем а потом думаем...так и живут...
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