В РАН назвали причину экокатастрофы на Камчатке. Виноват не человек, а водоросли

Ранее о случившемся высказалась руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, по итогам расследования техногенный фактор не подтвердился, но изучение проб еще продолжается. Если же причиной произошедшего стало цветение водорослей, научному сообществу следует разработать способы борьбы с этим природным явлением, добавила глава ведомства. С версией, озвученной на совещании, также согласны в Следственном комитете России.

С самого начала рассматривались несколько версий причин произошедшего на Камчатке. Допускались варианты как техногенного, так и природного характера. Среди них — возможное попадание в воду пестицидов (в том числе с местного полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической активности. Помимо этого рассматривалась гипотеза, связанная с массовым цветением водорослей.

Изменения воды и грунта на полуострове в сентябре этого года на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка СК РФ. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося восстанавливали различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, поиск причин произошедшего занял несколько недель.