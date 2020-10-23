Жители Благовещенска не остались в долгу и ответили на социальную рекламу, которая стращала ковид-диссидентов перспективами оказаться на кладбище. В социальных сетях набрали популярность коллажи, на которых властям намекают на то, что отправиться в мир иной куда более вероятно из-за особенностей работы системы здравоохранения.



Баннеры у популярных торговых центров Благовещенска появились несколько дней назад. ««Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», - вопрошают надписи на плакатах.

