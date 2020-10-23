В соцсетях ответили на социальную рекламу в Благовещенске коронавирусными страшилками про кутью и кладбище
Жители Благовещенска не остались в долгу и ответили на социальную рекламу, которая стращала ковид-диссидентов перспективами оказаться на кладбище. В социальных сетях набрали популярность коллажи, на которых властям намекают на то, что отправиться в мир иной куда более вероятно из-за особенностей работы системы здравоохранения.
Баннеры у популярных торговых центров Благовещенска появились несколько дней назад. ««Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», - вопрошают надписи на плакатах.
Выяснилось, что в администрацию обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить на них социальную рекламу о коронавирусе и на уровне мэра получил одобрение.
Горожане ответили социальной рекламой в соцсетях, которая, по мнению авторов, «больше отображает реальную действительность», пишет Аmur.life. Картинки сопровождают фразы «Ждал скорую два дня - моим близким понравится кутья»; «Не дозвонился в поликлинику - стою в очереди за венками»; «10 часов простоял в очереди на КТ - скоро поеду на кладбище».
За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Амурской области подтвердились 106 новых случая коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии в области уже 5 659 подтвержденных случаев.