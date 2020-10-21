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21.10.2020 14:42
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«Твоим близким понравится кутья». В Благовещенске ковид-диссидентов вразумляют социальной рекламой

В Благовещенске появилась социальная реклама с призывами соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во время эпидемии коронавируса. Ковид-диссидентам с баннеров прозрачно намекнули о перспективе очутиться на кладбище.

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», «Социальная дистанция — 1 метр. Выбор за тобой» с фото надгробий. Плакаты с такими изображениями появились в оживленных местах города — возле торговых центров «Каньон» и «Мебель Сити». Выяснилось, что в администрацию обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить на них социальную рекламу о коронавирусе и на уровне мэра получил одобрение, пишет 21 октября «Амурская правда».

«Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами», — прокомментировали изданию в пресс-службе городской администрации.

По данным местного минздрава, от последствий коронавируса в Амурской области скончались 62 человека.

В Амурской области от коронавируса, по данным минздрава, скончались 62 амурчанина. За последние сутки зарегистрировано 105 новых случаев, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе заболели 5450 человек.

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Комментарии (9)

22ilves
Очередное передергивание, расчитанное на то, что у ширмасс с логикой совсем швах. А маркетологи, вероятно, учились во всяких переделанных под колледжи ПТУ, по системе взлет - посадка. И поэтому не понимают, что условные потребители рекламы и группа риска - это разные люди. Пожилые крайне редко обращаюи внимание на визуал и, тем более, принимают его как руководство к действию. А молодым корона не фатальна. За небольшим исключением молодых с ожирением и прочими хронями. Думаю, отсюда и отрицательное или наплевательское отношение к ограничениям. Сложно принудить человека к эмпатии и к солидарности. Тем более что сама группа риска не шибко старается в этом направлении. Согласится ли тинейджер перекраивать свои будни в пользу бабушки из соседней квартиры, у которой даже собственные дети и внуки не спешат сьехать на сьемное жилье ради спасения этой бабушки?
Zdobsi
На фоне того, что маски не спасают от вируса, а уменьшают аэрозоль, выдыхаемый больными, к тому же привиться нельзя-какая реклама? Списание денег. Хорошо, хоть лекарства можно ещё покупать без рецептов почти все, что нужно. И за это хотя бы спасибо.
Саша Иванов
"Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет." "Весной сообщалось, что Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом и проходил реабилитацию после пневмонии." "Священник находил положительные стороны в пандемии коронавируса. По его словам, с тех пор, как она началась, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души»" "«Ничего не предпринимая, только терпя болезнь, человек приобретает очень важное качество души», — заявлял священник. Он призывал «сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей — терпение»." Как насчёт кутьи в этом случае???
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