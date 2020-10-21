В Благовещенске появилась социальная реклама с призывами соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во время эпидемии коронавируса. Ковид-диссидентам с баннеров прозрачно намекнули о перспективе очутиться на кладбище.



«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», «Социальная дистанция — 1 метр. Выбор за тобой» с фото надгробий. Плакаты с такими изображениями появились в оживленных местах города — возле торговых центров «Каньон» и «Мебель Сити». Выяснилось, что в администрацию обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить на них социальную рекламу о коронавирусе и на уровне мэра получил одобрение, пишет 21 октября «Амурская правда».