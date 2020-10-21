«Твоим близким понравится кутья». В Благовещенске ковид-диссидентов вразумляют социальной рекламой
В Благовещенске появилась социальная реклама с призывами соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во время эпидемии коронавируса. Ковид-диссидентам с баннеров прозрачно намекнули о перспективе очутиться на кладбище.
«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», «Социальная дистанция — 1 метр. Выбор за тобой» с фото надгробий. Плакаты с такими изображениями появились в оживленных местах города — возле торговых центров «Каньон» и «Мебель Сити». Выяснилось, что в администрацию обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить на них социальную рекламу о коронавирусе и на уровне мэра получил одобрение, пишет 21 октября «Амурская правда».
«Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами», — прокомментировали изданию в пресс-службе городской администрации.
По данным местного минздрава, от последствий коронавируса в Амурской области скончались 62 человека.
В Амурской области от коронавируса, по данным минздрава, скончались 62 амурчанина. За последние сутки зарегистрировано 105 новых случаев, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе заболели 5450 человек.