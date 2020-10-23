В Белоруссии задержали администратора канала, в котором размещали данные о милиционерах. Ему 15 лет
Правоохранительные органы установили администратора Telegram-канала, в котором размещали данные о белорусских милиционерах. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова 23 октября.
Задержанный рассказал на камеру, что в августе этого года ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси».
«Юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из «Карателей Беларуси». Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», — описала последовательность действий школьника представительница ведомства.
Действия задержанного проверяют на клевету, публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконное собирание либо распространение информации о частной жизни, а также на мошенничество. Проверка будет проведена и в отношении отдельных подписчиков, которые отправляли для публикации сведения о сотрудниках силовых структур, добавила Чемоданова.
О каналах, которые публикуют личные данные милиционеров, стало известно после того, как правоохранительные органы начали жестко задерживать протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Их существование стало предметом обсуждения между основателем Telegram Павлом Дуровым и компанией Apple.