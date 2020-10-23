Правоохранительные органы установили администратора Telegram-канала, в котором размещали данные о белорусских милиционерах. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова 23 октября.



Задержанный рассказал на камеру, что в августе этого года ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси».



«Юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из «Карателей Беларуси». Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», — описала последовательность действий школьника представительница ведомства.