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09.10.2020 21:15
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Дуров прокомментировал заявление Apple о закрытии каналов с данными белорусских силовиков. «Пришло время научиться брать ответственность за свои правила»

Глава Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление Apple по поводу требования блокировки каналов в мессенджере, в которых публикуют данные белорусских силовиков. Ранее американская корпорация сообщила, что требовала блокировки не трех каналов целиком, а только «отдельных записей с персональными данными».

«Эта лукавая формулировка игнорирует тот факт, что каналы @karatelibelarusi и @belarusassholes состоят целиком из персональных данных палачей и тех, кто помогал красть выборы, ведь именно для этого эти каналы были созданы», — пишет Дуров 9 октября в своем телеграм-канале.

И подчеркивает, что свои истинные намерения Apple скрывают за «пространными формулировками». Дуров также подчеркнул, что ранее Telegram, когда удалял сообщения, заменял их записью, в которой указывалось, что доступ ограничен для пользователей iOS.

«Однако недавно Apple связались с нами, чтобы сообщить, что нам запрещено показывать пользователям такие сообщения, назвав их неуместными... Я категорически несогласен с определением «неуместного» Apple. Считаю, что информация о причинах, по которым они цензурируют контент или о том, куда идут ваши деньги — противоположность неуместному», — написал глава Telegram.

Он напомнил, что то же самое было с Facebook, когда компания сообщила пользователям, что 30% стоимости за участие в онлайн-мероприятиях отойдет Apple из-за комиссии App Store. И тогда объяснения тоже назвали «неуместными».

«Apple имеют право быть жадными и формалистичными (или нет, это предстоит решить судам) и регуляторам). Но пришло время для Apple научиться брать ответственность за свои правила, вместо того чтобы прятать их от пользователей. Пользователи заслуживают знать», — подытожил Дуров.

Каналы в Telegram с данными силовиков появились на волне протестов в Белоруссии, которую спровоцировали президентские выборы. В первые дни митингов не согласных с официальными итогами задерживали и жестоко избивали. Постепенно оппозиция начала вычислять причастных силовиков и публиковать о них информацию.

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Комментарии (14)

Pilat
А откуда у Дурова уверенность, что люди указанные в этих каналах как палачи, действительно участвовали в чем то таком?
Просто одна баба сказала.
А вполне возможно, что это просто такая же спецоперация, для нейтрализации и дезорганизации МВД как таковой, без всякой связи с тем кто что там делал.
Т.е. могут пострадать люди, которые ни в чём перед оппозицией не виноваты.
Вот в этом и есть методы демократизаторов - хаос и террор.
260602101
Только в России Умнейших людей таких как Дуров вынуждают уехать из страны. Поэтому то в США ИЛОН МАСК а в России Рогозин.
vic_5e4cd1938d1a8
Что бы обсуждать, критиковать и жаловаться на правила у Дурова было много лет. Вчера, только узнал про эти правила? Раньше правила ему не мешали, а как правила коснулись собственного бизнеса, заверещал.
Свои данные пусть публикует.
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