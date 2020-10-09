Дуров прокомментировал заявление Apple о закрытии каналов с данными белорусских силовиков. «Пришло время научиться брать ответственность за свои правила»

«Эта лукавая формулировка игнорирует тот факт, что каналы @karatelibelarusi и @belarusassholes состоят целиком из персональных данных палачей и тех, кто помогал красть выборы, ведь именно для этого эти каналы были созданы», — пишет Дуров 9 октября в своем телеграм-канале.

Глава Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление Apple по поводу требования блокировки каналов в мессенджере , в которых публикуют данные белорусских силовиков. Ранее американская корпорация сообщила, что требовала блокировки не трех каналов целиком, а только «отдельных записей с персональными данными».

И подчеркивает, что свои истинные намерения Apple скрывают за «пространными формулировками». Дуров также подчеркнул, что ранее Telegram, когда удалял сообщения, заменял их записью, в которой указывалось, что доступ ограничен для пользователей iOS.



«Однако недавно Apple связались с нами, чтобы сообщить, что нам запрещено показывать пользователям такие сообщения, назвав их неуместными... Я категорически несогласен с определением «неуместного» Apple. Считаю, что информация о причинах, по которым они цензурируют контент или о том, куда идут ваши деньги — противоположность неуместному», — написал глава Telegram.



Он напомнил, что то же самое было с Facebook, когда компания сообщила пользователям, что 30% стоимости за участие в онлайн-мероприятиях отойдет Apple из-за комиссии App Store. И тогда объяснения тоже назвали «неуместными».



«Apple имеют право быть жадными и формалистичными (или нет, это предстоит решить судам) и регуляторам). Но пришло время для Apple научиться брать ответственность за свои правила, вместо того чтобы прятать их от пользователей. Пользователи заслуживают знать», — подытожил Дуров.

