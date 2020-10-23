В России зарегистрировали 283 смерти от COVID-19 за сутки, 32 из них — в Петербурге

За минувшие сутки в России зарегистрировано 283 смерти от COVID-19, 32 из них — в Петербурге. Об этом 23 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Первое место по суточному приросту умерших по-прежнему занимает Москва, где за прошлый день скончались 62 человека. Петербургу досталась вторая строчка в летальной статистике, а третье место ушло к Ростовской области, где с диагнозом «коронавирус» умерли 15 человек.

В Северной столице с начала пандемии скончались 3 565 жителей, у которых выявили COVID-19.