В России зарегистрировали 283 смерти от COVID-19 за сутки, 32 из них — в Петербурге
За минувшие сутки в России зарегистрировано 283 смерти от COVID-19, 32 из них — в Петербурге. Об этом 23 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Первое место по суточному приросту умерших по-прежнему занимает Москва, где за прошлый день скончались 62 человека. Петербургу досталась вторая строчка в летальной статистике, а третье место ушло к Ростовской области, где с диагнозом «коронавирус» умерли 15 человек.
В Северной столице с начала пандемии скончались 3 565 жителей, у которых выявили COVID-19.
Тем временем статистика заболеваемости коронавирусом резко ухудшилась в России и Петербурге. По стране насчитали 17340 новых заболевших, в городе за сутки заразились 710 человек, что стало очередным антирекордом.