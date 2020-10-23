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23.10.2020 10:51
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В России зарегистрировали 283 смерти от COVID-19 за сутки, 32 из них — в Петербурге

За минувшие сутки в России зарегистрировано 283 смерти от COVID-19, 32 из них — в Петербурге. Об этом 23 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Первое место по суточному приросту умерших по-прежнему занимает Москва, где за прошлый день скончались 62 человека. Петербургу досталась вторая строчка в летальной статистике, а третье место ушло к Ростовской области, где с диагнозом «коронавирус» умерли 15 человек.

В Северной столице с начала пандемии скончались 3 565 жителей, у которых выявили COVID-19.

Тем временем статистика заболеваемости коронавирусом резко ухудшилась в России и Петербурге. По стране насчитали 17340 новых заболевших, в городе за сутки заразились 710 человек, что стало очередным антирекордом.

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Комментарии (1)

ASFXZ
А цифры то че опять такие ровные?Колво поправившихся 379×2=698,а свежих больных 698-1?)Уже как в известном мультфильме:И так сойдет?
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