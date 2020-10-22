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22.10.2020 23:53
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Мэрия Москвы грозит штрафами компаниям, которые не отправили сотрудников на дистанционную работу. Письма отправили Сбербанку, ВТБ, РЖД и Mail.ru

Порядка 50 крупных работодателей в Москве получили письма от правительства города с требованием отправить минимум 30 процентов сотрудников на удаленку. Сейчас так работают чуть больше миллиона жителей столицы.

Цифру 22 октября приводит ТАСС. Агентство сообщает, что письма получили те компании, которые могут значительно повлиять на передвижение жителей столицы по городу. Их попросили перевести на удаленку минимум 30 процентов коллектива.

Сведения о числе сотрудников, которые уже работают удаленно, предоставили почти 178 тысяч компаний. В них работают около 4 млн человек, при этом сейчас в дистанционном формате трудятся 1,1 млн.

РБК сообщает, что такие письма получили, например, Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru. В них сказано, что за нарушение требования об удаленке может последовать штраф.

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