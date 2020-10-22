Лисовец: Мы не представляем в полной мере, какого пика достигнет коронавирус в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в самом негативном сценарии нельзя исключать перепрофилирование никаких больниц, потому что величина пика до сих пор непонятна.



«Я не могу сказать утвердительно, что в самых экстраординарных условиях, самой сложной ситуации, какие-то медицинские организации могут не вовлекаться в оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Тем более, что мы, как и весной, так и сейчас, не представляем себе в полной мере какой величины и какого пика достигнет эпидподъем», — заявил Лисовец 22 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».