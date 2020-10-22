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22.10.2020 20:10
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Лисовец: Мы не представляем в полной мере, какого пика достигнет коронавирус в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в самом негативном сценарии нельзя исключать перепрофилирование никаких больниц, потому что величина пика до сих пор непонятна.

«Я не могу сказать утвердительно, что в самых экстраординарных условиях, самой сложной ситуации, какие-то медицинские организации могут не вовлекаться в оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Тем более, что мы, как и весной, так и сейчас, не представляем себе в полной мере какой величины и какого пика достигнет эпидподъем», — заявил Лисовец 22 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, в любом случае в городе попытаются сохранить максимальное большое количество сосудистых центров, чтобы и экстренные, и плановые пациенты могли получать помощь как обычно, а также онкологические и узкоспециализированные учреждения.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге летальность коронавируса уже выше 9%. В среднем по России этот показатель составляет 2,23%, в Москве — 2,14%, в Ленобласти — 1,72%.

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Комментарии (5)

footballer13
А что вы вообще представляете?
pregatus
Мы не представляем развитие ситуации, но оснований вводить ограничения, конечно, нет.
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