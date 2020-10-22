Московский театр на Таганке предлагает противникам масок билеты за полмиллиона. Для «льготников» даже организуют отдельный вход

Московский театр на Таганке устал от безмасочников и отрицателей коронавирусной инфекции и объявил, что вводит новую услугу — возможность приобрести билет, «в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль». Такое сообщение появилось в Instagram площадки.



Насколько серьёзно заявление театра, выяснить так и не удалось: в пресс-службе театра на Таганке отказались комментировать заявление.



Согласно посту в социальных сетях, «в особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный̆ вход и выход для посетителя». При этом стоимость билета для зрителя, которого в результате оштрафуют на полмиллиона, дирекция решила сократить до одного рубля, ведь «искусство должно быть доступным». Впрочем, попасть в театр без справки об отсутствии коронавируса не разрешат в любом случае.

