Московский театр на Таганке предлагает противникам масок билеты за полмиллиона. Для «льготников» даже организуют отдельный вход
Московский театр на Таганке устал от безмасочников и отрицателей коронавирусной инфекции и объявил, что вводит новую услугу — возможность приобрести билет, «в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль». Такое сообщение появилось в Instagram площадки.
Насколько серьёзно заявление театра, выяснить так и не удалось: в пресс-службе театра на Таганке отказались комментировать заявление.
Согласно посту в социальных сетях, «в особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный̆ вход и выход для посетителя». При этом стоимость билета для зрителя, которого в результате оштрафуют на полмиллиона, дирекция решила сократить до одного рубля, ведь «искусство должно быть доступным». Впрочем, попасть в театр без справки об отсутствии коронавируса не разрешат в любом случае.
Некоторые столичные театры из-за ситуации с коронавирусом решили отправить артистов по домам. Так, «Ленком Марка Захарова» приостановил работу 22 октября и отменил все спектакли на ближайшие две недели.
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