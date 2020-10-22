FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 19:10
0
Печать

НАТО ответит на увеличение ракетно-ядерного потенциала России закупкой противоракетных систем и новейших истребителей

Организация Североатлантического договора (НАТО) начнет больше закупать противоракетных систем и истребителей пятого поколения в ответ на увеличение ракетно-ядерного потенциала России. С таким заявлением выступил 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Министры обсудили рост ракетного потенциала России, включая ракеты, способные нести ядерные заряды. В ответ на это страны альянса активизировали приобретение новых противоракетных систем, а также истребителей пятого поколения», — заявил Йенс Столтенберг.

При этом 21 октября генсек НАТО поддержал продление на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией (ДСНВ или СНВ-lll), по условиям продления которого предполагается «заморозка» ядерного потенциала стран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний