НАТО ответит на увеличение ракетно-ядерного потенциала России закупкой противоракетных систем и новейших истребителей
Организация Североатлантического договора (НАТО) начнет больше закупать противоракетных систем и истребителей пятого поколения в ответ на увеличение ракетно-ядерного потенциала России. С таким заявлением выступил 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
«Министры обсудили рост ракетного потенциала России, включая ракеты, способные нести ядерные заряды. В ответ на это страны альянса активизировали приобретение новых противоракетных систем, а также истребителей пятого поколения», — заявил Йенс Столтенберг.
При этом 21 октября генсек НАТО поддержал продление на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией (ДСНВ или СНВ-lll), по условиям продления которого предполагается «заморозка» ядерного потенциала стран.