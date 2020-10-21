НАТО поддержало продление договора между США и РФ о сокращении наступательных войск
Организация Североатлантического договора поддержала продление на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-lll), предложенное Владимиром Путиным. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
«Сейчас на карту поставлено будущее СНВ, срок действия которого истекает в следующем году. Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора», — заявил Столтенберг.
20 октября МИД РФ заявил, что российская сторона готова пойти на американские условия и заморозить ядерный арсенал для продления ДСНВ.
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.