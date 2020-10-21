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21.10.2020 17:01
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НАТО поддержало продление договора между США и РФ о сокращении наступательных войск

Организация Североатлантического договора поддержала продление на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-lll), предложенное Владимиром Путиным. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Сейчас на карту поставлено будущее СНВ, срок действия которого истекает в следующем году. Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора», — заявил Столтенберг.

20 октября МИД РФ заявил, что российская сторона готова пойти на американские условия и заморозить ядерный арсенал для продления ДСНВ.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

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Комментарии (3)

baddancer
Да вы придираетесь к нашей Фонтаночке! Вон, на Голосе Омерики 2 заголовка с интервалом в 4 дня:
- Белый дом отклонил предложение Путина о продлении СНВ-3 на год - 16 Октябрь, 2020 21:58;
- Вашингтон приветствует готовность Москвы продлить ДСНВ - 20 Октябрь, 2020 17:36.
Всё, что вы хотели бы узнать о хуцпе, но стеснялись спросить.
От корифеев жанра!
Karl_Ivanovich
"Наступательные войска" - новое слово в военном деле!
Точнее два военных слова :-)))
Bobr Dobr
Фонтанка! Найми редактора заголовков!

"сокращении наступательных войск"
По такой логике существуют
оборонительные войска.
В тексте же все правильно написано.
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