НАТО поддержало продление договора между США и РФ о сокращении наступательных войск

Организация Североатлантического договора поддержала продление на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-lll), предложенное Владимиром Путиным. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Сейчас на карту поставлено будущее СНВ, срок действия которого истекает в следующем году. Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора», — заявил Столтенберг.