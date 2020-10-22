В Челябинской области уволили учительницу, которая выкладывала видео с учениками, называя их «спиногрызами»
Учительницу начальных классов уволили из школы №9 города Златоуста Челябинской области за то, что она выложила на своей странице в соцсети видео, где называет учеников «спиногрызами».
«Действительно, такое было. Данный учитель — педагог начальных классов школы №9. Она начала работу в школе в августе 2020 года. После случившегося учитель уволена, приказ об увольнении подписан 22 октября», — сказал собеседник РИА Новости 22 октября.
По информации из местных Telegram-каналов, молодая учительница школы публиковала фото и видео с уроков с подписью «залипаем со спиногрызами» вместе с нецензурными песнями, за что и была уволена.
Администрация Златоуста утверждает, что учительница заявила о том, что в соцсетях фото и видео выкладывала не она, а ее друг, с которым она находится в ссоре.
Подобный инцидент произошел в Чебоксарах 5 сентября. Преподаватель русского языка обзывала учеников 5-го класса «спиногрызами», «никчёмными салагами» и угрожала «по очереди на всех урну надеть на башку».