На Кирочной горит крыша жилого дома. Пожару присвоили повышенный номер сложности
По второму из пяти возможных номеров сложности тушат пожар спасатели в Центральном районе Петербурга. Горит крыша.
Как сообщает региональное управление МЧС, спасатели работают возле дома 5 по Кирочной улице. Дом жилой, есть в нем и административные помещения. Вызов поступил в половину пятого вечера 22 октября, примерно через 45 минут пожарные поняли, что не могут остановить распространение огня и позвали коллег из других пожарных частей. Возгоранию присвоили второй номер сложности. На месте работают 54 человека.
Это второй за день пожар в Центральном районе. На Невском, 146, по повышенному номеру сложности 1-бис горела квартира. Жильцов эвакуировали по маршевой лестнице.
Дом №5 по улице Кирочной строился с 1858 по 1860 годы по проекту Р.Б.Бернгарда. В нём располагались офицерские казармы жандармского дивизиона. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».