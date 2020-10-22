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22.10.2020 17:44
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На Кирочной горит крыша жилого дома. Пожару присвоили повышенный номер сложности

По второму из пяти возможных номеров сложности тушат пожар спасатели в Центральном районе Петербурга. Горит крыша.

Как сообщает региональное управление МЧС, спасатели работают возле дома 5 по Кирочной улице. Дом жилой, есть в нем и административные помещения. Вызов поступил в половину пятого вечера 22 октября, примерно через 45 минут пожарные поняли, что не могут остановить распространение огня и позвали коллег из других пожарных частей. Возгоранию присвоили второй номер сложности. На месте работают 54 человека.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Это второй за день пожар в Центральном районе. На Невском, 146, по повышенному номеру сложности 1-бис горела квартира. Жильцов эвакуировали по маршевой лестнице.

Дом №5 по улице Кирочной строился с 1858 по 1860 годы по проекту Р.Б.Бернгарда. В нём располагались офицерские казармы жандармского дивизиона. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

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Комментарии (2)

Mr.Long
Интересно, как операторы пожарной автолестницы/вышки маневрируют в центре, среди тучи проводов и кабелей?
Скоро вышку вообще не поднять будет из-за этого.
hedgehog_
пашли на шашлЫки однако
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