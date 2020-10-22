Квартирный пожар на углу Невского и Полтавской выгнал на улицу жильцов
Пожар в пятиэтажном доме тушат в центре Петербурга днём 22 октября. Соседям загоревшейся квартиры приходится наблюдать за работой огнеборцев с улицы.
О возгорании сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дым вырывается из окон третьего этажа пятиэтажки на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, задымление видно также этажом выше.
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что пожарные работают на Невском проспекте, 146. В двухкомнатной квартире на третьем этаже горит обстановка одной из комнат и потолок на площади в 30 квадратных метров.
«С вышележащих этажей эвакуировано девять человек», — добавили в ведомстве.