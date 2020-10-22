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22.10.2020 15:40
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Квартирный пожар на углу Невского и Полтавской выгнал на улицу жильцов

Пожар в пятиэтажном доме тушат в центре Петербурга днём 22 октября. Соседям загоревшейся квартиры приходится наблюдать за работой огнеборцев с улицы.

О возгорании сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дым вырывается из окон третьего этажа пятиэтажки на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, задымление видно также этажом выше.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что пожарные работают на Невском проспекте, 146. В двухкомнатной квартире на третьем этаже горит обстановка одной из комнат и потолок на площади в 30 квадратных метров.

«С вышележащих этажей эвакуировано девять человек», — добавили в ведомстве.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

Юрий Завертяев
Слово "пятиэтажка" относится к хрущовкам. Называть так старинный дом в центре города - это безграмотно и неуважительно к историческому наследию.
Wuhan Proletarian
Уж дома нет, сгорел до основанья -
Пожар, пожар погнал меня сюда.
Успел спасти я только одеяло,
И книгу спас любимую притом.
(с) Золотой теленок
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