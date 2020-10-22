Почти все французы видят террористическую угрозу, но все равно готовы продолжать «издеваться над религиями» ради свободы слова

89% французов видят высокую террористическую угрозу после убийства учителя в Париже, при этом 78% жителей Франции считают оправданной демонстрацию преподавателями своим ученикам карикатуры или издевательства над религиями, чтобы проиллюстрировать формы свободы слова. Таковы результаты опроса службы ifop, опубликованные 22 октября.

В публикации уточняется, что из 89% тех, кто видит террористическую угрозу, 38% считают, что эта опасность очень высока. Показатель вырос после нашумевшего убийства преподавателя, но не достиг 50%, которые были в 2015 году.