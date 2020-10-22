Почти все французы видят террористическую угрозу, но все равно готовы продолжать «издеваться над религиями» ради свободы слова
89% французов видят высокую террористическую угрозу после убийства учителя в Париже, при этом 78% жителей Франции считают оправданной демонстрацию преподавателями своим ученикам карикатуры или издевательства над религиями, чтобы проиллюстрировать формы свободы слова. Таковы результаты опроса службы ifop, опубликованные 22 октября.
В публикации уточняется, что из 89% тех, кто видит террористическую угрозу, 38% считают, что эта опасность очень высока. Показатель вырос после нашумевшего убийства преподавателя, но не достиг 50%, которые были в 2015 году.
79% опрошенных считают, что «исламизм объявил войну нации и Республике». На этом фоне доверие населения к французским политикам невысоко. 40% доверяют правительству в борьбе с терроризмом. При этом одному из политиков левого толка, депутату национального собрания Франции от партии «Непокорённая Франция», Жан-Люку Меланшону, доверяют только 18% французов, из которых 50% заявляют, что не доверяют ему вообще.
Министр внутренних дел Франции предложил распустить CCIF (коллектив против исламофобии во Франции). Как показывает опрос, это предложение поддержали 76% французов.
В опросе участвовало 1002 человека от 18 лет и старше. Интервью проводилось с респондентами с помощью онлайн-анкет с 20 по 21 октября 2020 года.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров, обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.