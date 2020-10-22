Смольный смягчил требования к городским вывескам. Они могут быть больше и разнообразнее

По сравнению с прежней редакцией требования смягчены. Так, максимально допустимый размер информационных конструкций увеличен до 0,8 м (сейчас — 0,6 м). Он будет зависеть от места размещения вывески. Для конструкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое меняет правила размещения вывесок и рекламных конструкций в Северной столице. Соответствующие изменения в правила благоустройства опубликованы 22 октября.

Для аптек разрешены консольные вывески в виде креста, даже если есть настенная вывеска. Для автодилеров, ресторанов и АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации.

Допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах, разрешены вывески на козырьках. Ранее это было запрещено.

Введены типовые виды настенных конструкций: консольных, отдельно стоящих указателей, знаков адресации, отдельно стоящих и навесных информационных стендов. Систематизированы параметры крышных вывесок — это сделано за счет усреднения высоты этажа, которая раньше не регулировалась.

Изменения стали итогом трехлетней борьбы бизнеса за либерализацию требований к вывескам. Многие конструкции в Петербурге оказались вне закона после того, как в 2017 году были утверждены новые эстетические регламенты.