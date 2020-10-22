Чехия ждёт помощи НАТО в борьбе с пандемией COVID-19, правительство страны 22 октября на экстренном заседании одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса военных медиков из стран Евросоюза и НАТО.
Об этом сообщил в «Твиттере» министр обороны Чехии Лубомир Метнар.
Abychom v případě potřeby mohli rychle realizovat pomoc od spojenců, schválila dnes vláda pobyt až 300 vojenských lékařů a zdravotníků ze zemí NATO/EU na českém území po dobu do 90 dnů.— Lubomír Metnar (@metnarl) October 22, 2020
«Правительство одобрило присутствие на чешской территории военных медиков из стран ЕС и НАТО, — отметил он. — Мы хотим использовать все возможности для борьбы с коронавирусом, включая поступающие к нам предложения о помощи из-за рубежа».
Напомним, на фоне антирекордов по заболеваемости COVID-19 Чехия с сегодняшнего дня закрывает магазины, школы и бары, чехам запрещено собираться больше двух. Правительство Чехии заявило, что меры вступят в силу с четверга и останутся в силе как минимум до 3 ноября. При этом продовольственные магазины, аптеки и некоторые службы останутся открытыми. Людям по-прежнему будет разрешено навещать родственников, когда это необходимо, и ездить в загородные дома и в парки.