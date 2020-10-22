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22.10.2020 15:34
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Чехия ждёт помощи НАТО в борьбе с пандемией

Чехия ждёт помощи НАТО в борьбе с пандемией COVID-19, правительство страны 22 октября на экстренном заседании одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса военных медиков из стран Евросоюза и НАТО.

Об этом сообщил в «Твиттере» министр обороны Чехии Лубомир Метнар.

«Правительство одобрило присутствие на чешской территории военных медиков из стран ЕС и НАТО, — отметил он. — Мы хотим использовать все возможности для борьбы с коронавирусом, включая поступающие к нам предложения о помощи из-за рубежа».

Напомним, на фоне антирекордов по заболеваемости COVID-19 Чехия с сегодняшнего дня закрывает магазины, школы и бары, чехам запрещено собираться больше двух. Правительство Чехии заявило, что меры вступят в силу с четверга и останутся в силе как минимум до 3 ноября. При этом продовольственные магазины, аптеки и некоторые службы останутся открытыми. Людям по-прежнему будет разрешено навещать родственников, когда это необходимо, и ездить в загородные дома и в парки.

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Комментарии (2)

Nafanka
Чёта местные форумские юродиевые молчат про то как славно справляются в "свободолюбивой Чехии" с Ковидом... ))) Даже в так горячо нелюбимое ими время "тирана" Сталина было "больше ТРЁХ не собираться"... ))) "Ну и кто же ОЛЕНЬ?" (с) )))
Kilrathi
... сугубо для охраны военных медиков срочно построить несколько баз с крылатыми ракетами...
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