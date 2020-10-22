Подросток выпал из автобуса на Красносельском шоссе. Родственники ищут очевидцев

Попытка проехать на автобусе в Красносельском районе Петербурга утром 22 октября окончилась для подростка травмами. Со слов родственников, мальчика протащило по асфальту.



О происшествии рассказала в группе «Горелово» сестра пострадавшего Анастасия. По ее словам, около 7:20–7:30 ее брат заходил в автобус на остановке «Таллинское шоссе», но не успел: двери закрылись и зажали подростку ногу.

«В итоге ребёнка протащило за автобусом 100–150 метров, множество ушибов, вызвана скорая, водитель говорит: было темно, не увидел», — пишет Анастасия и просит откликнуться очевидцев произошедшего.