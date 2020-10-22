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22.10.2020 11:45
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Подросток выпал из автобуса на Красносельском шоссе. Родственники ищут очевидцев

Попытка проехать на автобусе в Красносельском районе Петербурга утром 22 октября окончилась для подростка травмами. Со слов родственников, мальчика протащило по асфальту.

О происшествии рассказала в группе «Горелово» сестра пострадавшего Анастасия. По ее словам, около 7:20–7:30 ее брат заходил в автобус на остановке «Таллинское шоссе», но не успел: двери закрылись и зажали подростку ногу.

«В итоге ребёнка протащило за автобусом 100–150 метров, множество ушибов, вызвана скорая, водитель говорит: было темно, не увидел», — пишет Анастасия и просит откликнуться очевидцев произошедшего.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП произошло около 7 часов утра в районе дома 48 по Красносельскому шоссе. По данным ведомства, 15-летний подросток выпал из автобуса и получил лёгкие травмы. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (2)

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