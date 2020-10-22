Леонид Слуцкий: Матч с «Зенитом» — тест на профпригодность для любого российского клуба

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура чемпионата РПЛ против «Зенита» поделился своими ожиданиями.

«Игра с «Зенитом» — серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба. «Зенит» является фаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет интересный большой матч. Ждем его с нетерпением», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Начало в 16.30. Петербуржцы после 11 туров с 24 очками идут на первом месте. Казанцы — с 15 очками на девятой строчке.