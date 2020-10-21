Воспитанники и персонал детского сада в Красногвардейском районе Петербурга отправились на вынужденную прогулку утром 22 октября. Дети могли наблюдать за работой пожарных, хотя тушить ничего не пришлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около десяти утра на пульт дежурного поступил сигнал из детского сада № 95 на проспекте Косыгина. На место для проверки выехали сотрудники ведомства.

Причину переполоха нашли в группе на втором этаже — там произошло короткое замыкание в светильнике. Горения, как подчеркнули в пресс-службе, не было.