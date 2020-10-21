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22.10.2020 11:11
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Из детского сада на Косыгина эвакуировали более 50 детей. Утреннюю прогулку обеспечил забарахливший светильник

Воспитанники и персонал детского сада в Красногвардейском районе Петербурга отправились на вынужденную прогулку утром 22 октября. Дети могли наблюдать за работой пожарных, хотя тушить ничего не пришлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около десяти утра на пульт дежурного поступил сигнал из детского сада № 95 на проспекте Косыгина. На место для проверки выехали сотрудники ведомства.

Причину переполоха нашли в группе на втором этаже — там произошло короткое замыкание в светильнике. Горения, как подчеркнули в пресс-службе, не было.

Из детского сада эвакуировали 84 человека, из них 52 — дети. После того как пожарные проверили оборудование, они смогли вернуться в здание.

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