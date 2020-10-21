При испытаниях вакцины AstraZeneca умер бразильский доброволец

В Бразилии умер доброволец, который участвовал в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом 21 октября заявило национальное ведомство здравоохранения Anvisa.

Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать третью фазу испытаний в этой латиноамериканской стране, отдельно сообщил, что доброволец был гражданином Бразилии, передаёт Reuters.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, на чью вакцину многие возлагали надежду, вынуждена была приостановить клинические испытания препарата против COVID-19 6 сентября, когда один из добровольцев заболел поперечным миелитом. Однако, как заявил британский регулятор, доказать прямую связь между болезнью и введённой вакциной так и не удалось.