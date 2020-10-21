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21.10.2020 20:14
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При испытаниях вакцины AstraZeneca умер бразильский доброволец

В Бразилии умер доброволец, который участвовал в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом 21 октября заявило национальное ведомство здравоохранения Anvisa.

Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать третью фазу испытаний в этой латиноамериканской стране, отдельно сообщил, что доброволец был гражданином Бразилии, передаёт Reuters.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, на чью вакцину многие возлагали надежду, вынуждена была приостановить клинические испытания препарата против COVID-19 6 сентября, когда один из добровольцев заболел поперечным миелитом. Однако, как заявил британский регулятор, доказать прямую связь между болезнью и введённой вакциной так и не удалось.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в США испытания вакцины AstraZeneca собирались возобновить уже в конце текущей недели.

Подробнее об испытаниях вакцин от коронавируса читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

COVID-19
Вакцина может оказаться еще опасней чем сам вирус. Так как испытания проходят по несколько лет. Не удивлюсь если после вакцинированния через лет 3-5 начнутся необратимые последствия. Про нашу вакцину вообще молчу. Пока все врачи и политики не начнут вакцинироваться ни кому не советую!!!
DMITRII78
Нашу вакцину делали профессионалы, по этому такое исключено!!!
kоt-obormot
Ну у нас то скрепная, без побочек - так что осталось только уколоться, и залечь на дно потреотического колодца.
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