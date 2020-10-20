AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от COVID-19 в США на этой неделе
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже на этой неделе. Об этом 20 октября сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Последний этап испытаний AstraZeneca в США был приостановлен с 6 сентября после того, как у участника испытаний в Великобритании началось редкое воспалительным заболевание позвоночника — поперечный миелит.
По словам одного из источников, американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) требует, чтобы организаторы исследования добавляли информацию об инциденте в формы согласия, которые подписывают добровольцы. По данным собеседников в британских регулирующих органах, FDA «завершило свой анализ» и сообщает, что вакцинация в Соединенных Штатах вскоре возобновится.
Представители надзорных органов Великобритании ранее изучили болезнь и пришли к выводу, что «недостаточно доказательств, чтобы сказать наверняка», была ли она связана с вакцинацией. Обновленная форма согласия позволит возобновить регистрацию участников исследования, отмечает агентство.
Наблюдение за пациентом, ставшим причиной приостановки испытаний, продолжится.
В России в испытаниях вакцины AstraZeneca участвовали пять медучреждений, три из которых — в Петербурге: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева, ООО «Куратор» и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.
Подробнее об испытаниях вакцин от коронавируса читайте в материале «Фонтанки».