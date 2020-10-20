AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от COVID-19 в США на этой неделе

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже на этой неделе. Об этом 20 октября сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.



Последний этап испытаний AstraZeneca в США был приостановлен с 6 сентября после того, как у участника испытаний в Великобритании началось редкое воспалительным заболевание позвоночника — поперечный миелит.



По словам одного из источников, американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) требует, чтобы организаторы исследования добавляли информацию об инциденте в формы согласия, которые подписывают добровольцы. По данным собеседников в британских регулирующих органах, FDA «завершило свой анализ» и сообщает, что вакцинация в Соединенных Штатах вскоре возобновится.