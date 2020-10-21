Нурмагомедов: Готовлюсь повалить Гэтжи сто раз

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готовится победить Джастина Гэтжи. Как цитирует бойца «Спорт-Экспресс», он подготовил для американца особую стратегию.

— Это жесткий соперник, он знает, как бить руками и ногами, — подчеркнул Хабиб. — Когда я хватаю соперника, ситуация меняется. Думаю, он в борьбе лучше Конора и Порье. Готовлюсь к тому, чтобы повалить его сто раз.

Турнир UFC 254, на котором встретятся Нурмагомедов и Гэтжи, пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ в субботу, 24 октября.