В Грузии неизвестный захватил банк и взял людей в заложники

Вооруженный мужчина 21 октября ворвался в один из филиалов Банка Грузии в центре города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети на западе Грузии).

Как сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на МВД страны, сообщение о захвате заложников в Зугдиди поступило в 14:21 по местному времени. Предположительно, преступник один. Есть информация о том, что он вооружён гранатой и автоматом.

Полиция оцепила территорию вокруг банка, началась операция по нейтрализации преступника. По предварительной информации, в здании остаются трое заложников.