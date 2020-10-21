Привитый Жириновский запретил входить к себе в кабинет всем, кто не провакцинирован от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запретил проход в свою приемную всем, у кого высокая температура, недомогание и кто не привит от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, показав фото с соответствующими объявлениями, висящими на дверях его приемной.

«Без прививки от коронавируса не входить!», «С температурой и недомоганием не входить!» и «Внимание, никаких рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев!», — написано на трех табличках.