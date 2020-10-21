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21.10.2020 15:06
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Привитый Жириновский запретил входить к себе в кабинет всем, кто не провакцинирован от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запретил проход в свою приемную всем, у кого высокая температура, недомогание и кто не привит от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, показав фото с соответствующими объявлениями, висящими на дверях его приемной.

«Без прививки от коронавируса не входить!», «С температурой и недомоганием не входить!» и «Внимание, никаких рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев!», — написано на трех табличках.

2 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России.

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Комментарии (7)

iphonedimona
Клоун, он и есть клоун. Да ещё из ума выживший.
W Bons
никаких рукопожатий , подарков , поцелуев , как жить дальше ?
graail
А он не кусается......................
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