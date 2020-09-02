Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который неоднократно заявлял о готовности одним из первых привиться от COVID-19, сделал прививку от коронавируса.



«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили 2 сентября РИА Новости в пресс-службе партии.



Вакцинация проводится в два этапа. Второй укол лидеру ЛДПР сделают через три недели, после чего врачи будут контролировать его состояние здоровья.