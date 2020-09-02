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02.09.2020 09:55
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Жириновский сделал первую прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который неоднократно заявлял о готовности одним из первых привиться от COVID-19, сделал прививку от коронавируса.

«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили 2 сентября РИА Новости в пресс-службе партии.

Вакцинация проводится в два этапа. Второй укол лидеру ЛДПР сделают через три недели, после чего врачи будут контролировать его состояние здоровья.

Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве, как сообщалось ранее, участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.

В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (10)

cron
Ждём, когда превратится в Халка.
yar_5e4cc335310b6
Отличный пример для органов власти.
Вместо того, что б кошмарить учетелей и врачей, пусть участвуют в испытаниях.
Агроном аэродрома
Почему на флаконе лейбла нет?
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