Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который неоднократно заявлял о готовности одним из первых привиться от COVID-19, сделал прививку от коронавируса.
«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили 2 сентября РИА Новости в пресс-службе партии.
Вакцинация проводится в два этапа. Второй укол лидеру ЛДПР сделают через три недели, после чего врачи будут контролировать его состояние здоровья.
Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве, как сообщалось ранее, участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.
В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.