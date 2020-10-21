Полиция Парижа с воскресенья скрывала нападение на двух женщин в чадрах у Эйфелевой башни

Около Эйфелевой башни на двух женщин в чадрах напали с ножом и националистическими выкриками. Задержаны две местные жительницы. Об этом 21 октября пишет издание Mirror.



По данным газеты, ЧП произошло еще в воскресенье, 18 октября, но полиция объявила о задержании двух подозреваемых в покушении на убийство только вчера во избежание нагнетания ситуации, которая и так является напряженной после убийства под Парижем учителя, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.



Дело в том, что пострадавшие, две сестры из Алжира 47 и 49 лет, гуляли с детьми по Марсову полю у Эйфелевой башни. В какой-то момент к ним подбежали две собаки, которые напугали детей. Женщины попросили двух дам европейской внешности, которые выгуливали четвероногих, их унять, но в ответ получили оскорбления по национальному признаку. Женщин обозвали грязными и потребовали у них возвращаться на родину.

