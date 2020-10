Полиция Парижа с воскресенья скрывала нападение на двух женщин в чадрах у Эйфелевой башни

Kit. 21 Окт 2020 в 13:11 21 Окт 2020 в 13:11

В оригинале: "One of the attacked women wore a face covering, but it was not clear whether this was because of the Coronavirus pandemic, or for cultural or religious reasons, said the source."



В заголовке "Фонтанки": "нападение на двух женщин в чадрах".



Фейк ньюс?