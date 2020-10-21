Полиция Парижа с воскресенья скрывала нападение на двух женщин в чадрах у Эйфелевой башни
Около Эйфелевой башни на двух женщин в чадрах напали с ножом и националистическими выкриками. Задержаны две местные жительницы. Об этом 21 октября пишет издание Mirror.
По данным газеты, ЧП произошло еще в воскресенье, 18 октября, но полиция объявила о задержании двух подозреваемых в покушении на убийство только вчера во избежание нагнетания ситуации, которая и так является напряженной после убийства под Парижем учителя, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.
Дело в том, что пострадавшие, две сестры из Алжира 47 и 49 лет, гуляли с детьми по Марсову полю у Эйфелевой башни. В какой-то момент к ним подбежали две собаки, которые напугали детей. Женщины попросили двух дам европейской внешности, которые выгуливали четвероногих, их унять, но в ответ получили оскорбления по национальному признаку. Женщин обозвали грязными и потребовали у них возвращаться на родину.
Конфликт закончился поножовщиной, в ходе которой одна из женщин в чадрах получила шесть ножевых ранений и была госпитализирована.
Как сообщает прокуратура, две женщины, подозреваемые в нападении, арестованы. Им предъявили обвинение в покушении на убийство.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа, выходец из Чечни по имени Абдула А., обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Вскоре были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего.