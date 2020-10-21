В Колпино сотрудники «Пятерочки» поймали вора, но за него вступился прохожий с пистолетом

Двое молодых людей в Колпино не дали вору уйти с товаром из магазина «Пятерочка», но триумф был недолгим. Он скрылся под звуки выстрелов.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, с заявлением о краже и стрельбе в полицию накануне ближе к 11 вечера обратилась 27-летняя администратор магазина на Павловской улице в Колпино. По ее словам, на товар покусился лысый мужчина ростом около 180 см. За его передвижениями по торговому залу через камеры видеонаблюдения смотрели 20-летний новгородец и его 24-летний коллега из Свердловской области.

