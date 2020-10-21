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21.10.2020 09:32
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В Колпино сотрудники «Пятерочки» поймали вора, но за него вступился прохожий с пистолетом

Двое молодых людей в Колпино не дали вору уйти с товаром из магазина «Пятерочка», но триумф был недолгим. Он скрылся под звуки выстрелов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, с заявлением о краже и стрельбе в полицию накануне ближе к 11 вечера обратилась 27-летняя администратор магазина на Павловской улице в Колпино. По ее словам, на товар покусился лысый мужчина ростом около 180 см. За его передвижениями по торговому залу через камеры видеонаблюдения смотрели 20-летний новгородец и его 24-летний коллега из Свердловской области.

Когда вор направился к выходу, они его поймали и вернули украденное. Разборки заметил человек в кепке. Поинтересовавшись, почему молодые люди «пристают к человеку», он достал нечто, похожее на пистолет, и выстрелил несколько раз. Оба — и вор, и стрелок — убежали в одну сторону.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Много "оружия" в новостях, плюс законопроект "об ужесточении" в кассдуме.. Ну, кароче, всё как обычно...
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