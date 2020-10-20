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20.10.2020 21:02
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Россия и Белоруссия могут сократить пассажирское сообщение из-за коронавируса

Пассажиропоток между Россией и Белоруссией может быть сокращен из-за резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом. Об этом 20 октября заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения.

«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, это все отмечают, никто этого не скрывает», — приводит его слова ТАСС.

В России, поданным оперштаба, за последние сутки зафиксировано 16 319 случаев, в Петербурге побит рекорд с начала пандемии.

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