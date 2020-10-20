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20.10.2020 19:11
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МГТУ им. Баумана закроют из-за нарушений профилактики COVID-19

Корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана закроют из-за нарушения профилактических мер и роста числа заболевших коронавирусом, сообщает 20 октября столичный оперштаб.

«Здания МГТУ им. Баумана закрывают из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима», — говорится в сообщении.

Других подробностей по решению оперштаба пока нет.

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