Суды изъяли у российских чиновников незаконного имущества на 34 млрд рублей

Суды по искам прокуроров изъяли у российских чиновников имущества более чем на 34 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран Шанхайской организации сотрудничества, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

