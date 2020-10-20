Суды изъяли у российских чиновников незаконного имущества на 34 млрд рублей
Суды по искам прокуроров изъяли у российских чиновников имущества более чем на 34 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран Шанхайской организации сотрудничества, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.
«За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» был принят в 2012 году и вступил в силу с января 2013 года.