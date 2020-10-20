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20.10.2020 16:10
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Суды изъяли у российских чиновников незаконного имущества на 34 млрд рублей

Суды по искам прокуроров изъяли у российских чиновников имущества более чем на 34 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран Шанхайской организации сотрудничества, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

«За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» был принят в 2012 году и вступил в силу с января 2013 года.

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Комментарии (5)

USSR_forever
за 7 лет 34 лярда? не густо...
dimas062
Прокурор вправе предъявить, но не обязан - очень удобная тема для разговора с чиновником.
Cashmare
отняли у богатых и передали другим богатым, па-брааацки
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