Чубайс придумал, как победить сосульки-убийцы в Петербурге. И это не лазеры

«В моем родном Петербурге вот уже многолетняя тяжелая проблема — сосульки. Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект, — рассказал Чубайс 20 октября на своей странице в Facebook. — На кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Эксперимент будет проходить за счет Роснано».

Как пояснил топ-менеджер, система обогрева представляет собой пленку, по краям которой расположены медные ленты. Поперек этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает ледообразование.

«Постараюсь сам зимой съездить и посмотреть, удастся ли совместить требования простоты, надежности и дешевизны — иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — пообещал Чубайс.

Применить против давней ледовой проблемы Петербурга новейшие технологии призывала еще губернатор Валентина Матвиенко в 2010 году. Но она больше склонялась к лазерам.