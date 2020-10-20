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20.10.2020 15:24
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Немного Англии в Красном Селе. Видео показывает, как таксист уверенно выбирает встречку

Серьёзное нарушение ПДД зафиксировала камера наружного наблюдения в Красном Селе, входящем в состав Петербурга, 20 октября.

Видео демонстрирует, как водитель выезжает навстречу движению на одностороннюю дорогу. Красное Село стало Англией, шутят в местной группе «Транспортный коллапс» «ВКонтакте». «Гатчинское шоссе превратилось в Gatchinsky Highway с левосторонним движением. Первым эти преобразования заметил водитель такси Uber, чем сразу воспользовался и поехал навстречу тем, кто ещё не знал про изменения», — отмечается в посте.

17 октября на проспекте Большевиков петербуржец оказался в целом потоке едущих навстречу машин. Как выяснилось, впереди перекрыли дорогу, и люди разворачивались и уезжали «против шерсти».

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo

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Комментарии (4)

USSR_forever
понакупают прав, потом едут куда хотят... таких надо пожизненно лишать с занесением в базу данных.
32717768
Зачэм купиль? Брат падариль... Дебилы, бл... Как можно этим ящерам вообще руль доверять не то, что пассажиров. Вчера один ..удень девку с ребенком искалечил, сегодня это.. Кто-то будет реагировать вообще мне интересно?
VVM1962
С названием статьи явно вышла промашка.
Автор перепутал Англию с чуркистаном.
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