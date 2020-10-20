Немного Англии в Красном Селе. Видео показывает, как таксист уверенно выбирает встречку
Серьёзное нарушение ПДД зафиксировала камера наружного наблюдения в Красном Селе, входящем в состав Петербурга, 20 октября.
Видео демонстрирует, как водитель выезжает навстречу движению на одностороннюю дорогу. Красное Село стало Англией, шутят в местной группе «Транспортный коллапс» «ВКонтакте». «Гатчинское шоссе превратилось в Gatchinsky Highway с левосторонним движением. Первым эти преобразования заметил водитель такси Uber, чем сразу воспользовался и поехал навстречу тем, кто ещё не знал про изменения», — отмечается в посте.
17 октября на проспекте Большевиков петербуржец оказался в целом потоке едущих навстречу машин. Как выяснилось, впереди перекрыли дорогу, и люди разворачивались и уезжали «против шерсти».