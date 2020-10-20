Датский изобретатель-расчленитель Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Далеко уйти ему не удалось

Изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на подводной лодке, 20 октября попытался сбежать из тюрьмы. В Дании, в Альбертслунде, провели крупную полицейскую операцию по поимке преступника, сообщает местное издание Ekstrabladet.

По информации издания, с территории пенитенциарного учреждения Мадсен выехал на белом фургоне. Он взял в заложники сотрудницу тюрьмы — женщину-психолога, угрожая ей предметом, похожим на пистолет. Охранники не решились ничего сделать, кроме как открыть ворота. Далеко ему уйти не удалось — в 500 метрах от тюрьмы его задержала полиция, о чём власти доложили в 14:06. До этого он сидел в кустах у обочины дороги под прицелом снайперов. Заключённый заявил, что прикрепил к себе бомбу, поэтому пришлось ждать техников по разминированию.