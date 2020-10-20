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20.10.2020 15:04
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Датский изобретатель-расчленитель Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Далеко уйти ему не удалось

Изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на подводной лодке, 20 октября попытался сбежать из тюрьмы. В Дании, в Альбертслунде, провели крупную полицейскую операцию по поимке преступника, сообщает местное издание Ekstrabladet.

По информации издания, с территории пенитенциарного учреждения Мадсен выехал на белом фургоне. Он взял в заложники сотрудницу тюрьмы — женщину-психолога, угрожая ей предметом, похожим на пистолет. Охранники не решились ничего сделать, кроме как открыть ворота. Далеко ему уйти не удалось — в 500 метрах от тюрьмы его задержала полиция, о чём власти доложили в 14:06. До этого он сидел в кустах у обочины дороги под прицелом снайперов. Заключённый заявил, что прикрепил к себе бомбу, поэтому пришлось ждать техников по разминированию.

Полиция увезла задержанного с места поимки. Власти обещали рассказать о произошедшем позже на пресс-конференции.

Мадсен был практически героем Дании — он стал первым, кому удалось построить подводную лодку на деньги, собранные методом краудфандинга, потом изобретатель запустил в космос свою первую ракету и пообщещал построить новую, в полёт взять космонавтов из Дании. Однако в 2017 году он, согласно заключению суда, жестоко убил и расчленил шведскую журналистку Ким Валль на борту своего «Наутилуса». В 2018-м был приговорён к пожизненному заключению.

В начале 2020 года стало известно, что Мадсен женился на россиянке Дженни Курпен, которая получила убежище в Финляндии в связи с преследованиями по «Болотному делу».

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Комментарии (1)

Калуврат
Ага бомбу, сделал из матраца тюремного.
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