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20.10.2020 14:40
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Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул

С 3 ноября авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять по два рейса из Петербурга в Стамбул и обратно ежедневно. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

Ранее компания выполняла один рейс в день в 16:05. Новый, ночной рейс будет вылетать из аэропорта Северной столицы в 02:45.

На направлении будут работать воздушные суда Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo вместимостью до 180 пассажиров.

По итогам 2019 года Turkish Airlines обслужила в Пулково более 198 тыс. пассажиров, превысив на 16% показатель 2018 года.

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Комментарии (2)

263850711
...никуда лететь не надо...и рейсы отменить.После отдыха одних,другие,не отдыхающие ,умирают...
260569221
Ну все, надо лететь тогда!!!
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