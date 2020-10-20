Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул

С 3 ноября авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять по два рейса из Петербурга в Стамбул и обратно ежедневно. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.



Ранее компания выполняла один рейс в день в 16:05. Новый, ночной рейс будет вылетать из аэропорта Северной столицы в 02:45.

На направлении будут работать воздушные суда Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo вместимостью до 180 пассажиров.

По итогам 2019 года Turkish Airlines обслужила в Пулково более 198 тыс. пассажиров, превысив на 16% показатель 2018 года.