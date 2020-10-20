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20.10.2020 13:41
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В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге добавили 38 смертей, по России их 269

Число умерших от коронавируса в России к 20 октября выросло до 24 635 человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране подтвердили 269 летальных исходов.

Первое место по суточному приросту занимает Москва, где подтверждено 49 новых смертей. На втором месте Петербург, в статистику которого попали 38 умерших. На третьей строчке Ростовская область — 12 смертей.

За сутки о новых умерших сообщили в 47 регионах, в том числе в Ленинградской области, где в статистику смертей внесли одного человека.

По последним данным, в России от COVID-19 скончались 24 635 человек. Из них 3 460 заболевших умерли в Петербурге. При этом коронавирусная статистика продолжает ухудшаться: в стране новый антирекорд, в Северной столице зарегистрировали максимум по приросту заразившихся.

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Комментарии (1)

Wors
Как так? Во Франции 4325 заболевших и 12 смертей, а в Питере меньше 700 заболевших и 38 смертей 🙅‍♀️
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