В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге добавили 38 смертей, по России их 269

Число умерших от коронавируса в России к 20 октября выросло до 24 635 человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране подтвердили 269 летальных исходов.



Первое место по суточному приросту занимает Москва, где подтверждено 49 новых смертей. На втором месте Петербург, в статистику которого попали 38 умерших. На третьей строчке Ростовская область — 12 смертей.

За сутки о новых умерших сообщили в 47 регионах, в том числе в Ленинградской области, где в статистику смертей внесли одного человека.