В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге добавили 38 смертей, по России их 269
Число умерших от коронавируса в России к 20 октября выросло до 24 635 человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране подтвердили 269 летальных исходов.
Первое место по суточному приросту занимает Москва, где подтверждено 49 новых смертей. На втором месте Петербург, в статистику которого попали 38 умерших. На третьей строчке Ростовская область — 12 смертей.
За сутки о новых умерших сообщили в 47 регионах, в том числе в Ленинградской области, где в статистику смертей внесли одного человека.
По последним данным, в России от COVID-19 скончались 24 635 человек. Из них 3 460 заболевших умерли в Петербурге. При этом коронавирусная статистика продолжает ухудшаться: в стране новый антирекорд, в Северной столице зарегистрировали максимум по приросту заразившихся.