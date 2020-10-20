Ефремов приехал в суд без волос и с деньгами. 28 деятелей культуры просят помиловать его
Московский городской суд услышал сверхлестные характеристики о Михаиле Ефремове. Актер перед процессом постригся налысо и приготовил деньги для моральных выплат.
О готовности расплатиться с потерпевшими в зале Мосгорсуда сообщил адвокат Петр Харахорин на заседании 20 октября.
«У нас с собой 2 миллиона 400 тысяч рублей. Мы готовы сделать это сейчас, положив в копилку смягчающих обстоятельств еще одно», — сказал тройке судей адвокат.
У защиты довольно объемный список ходатайств. К материалам дела адвокаты просят приобщить письмо 28 деятелей культуры. Они взывают к милосердию и выражают надежду, что наказание Ефремову смягчат. Преступление актера они осуждают, но не могут не учитывать его личность.
Еще одна характеристика Ефремову выдана администрацией СИЗО-5 Москвы. Она исключительно положительная, защита тоже просит приобщить ее к делу.
Мосгорсуд 20 октября рассматривает семь апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову. Он просит смягчить наказание, адвокаты — отправить дело на новое рассмотрение или заменить реальное лишение свободы условным.
Пресненский райсуд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.