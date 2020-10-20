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20.10.2020 13:11
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Ефремов приехал в суд без волос и с деньгами. 28 деятелей культуры просят помиловать его

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд услышал сверхлестные характеристики о Михаиле Ефремове. Актер перед процессом постригся налысо и приготовил деньги для моральных выплат.

О готовности расплатиться с потерпевшими в зале Мосгорсуда сообщил адвокат Петр Харахорин на заседании 20 октября.

«У нас с собой 2 миллиона 400 тысяч рублей. Мы готовы сделать это сейчас, положив в копилку смягчающих обстоятельств еще одно», — сказал тройке судей адвокат.

У защиты довольно объемный список ходатайств. К материалам дела адвокаты просят приобщить письмо 28 деятелей культуры. Они взывают к милосердию и выражают надежду, что наказание Ефремову смягчат. Преступление актера они осуждают, но не могут не учитывать его личность.

Еще одна характеристика Ефремову выдана администрацией СИЗО-5 Москвы. Она исключительно положительная, защита тоже просит приобщить ее к делу.

Мосгорсуд 20 октября рассматривает семь апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову. Он просит смягчить наказание, адвокаты — отправить дело на новое рассмотрение или заменить реальное лишение свободы условным.

Пресненский райсуд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

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Комментарии (17)

footballer13
"Преступление актера они осуждают, но не могут не учитывать его личность."
Алкоголик и наркоман?
260928241
На Руси , России , Советском Союзе и снова России , ничего не меняется , все стабильно . И Путин тут , ни в чем не виноват .
kagemusha
Ты сам пригоженский, Жорик). Ты в детский сад еще ходил на горшок, когда с ефремовым было все ясно понятно. И если Олег Николаевич был талантливейшим советским актером, то эта блатная обнаркошеная дурочка права на снисхождение не имеет.
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