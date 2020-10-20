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20.10.2020 11:40
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Гаишники в Зеленогорске нашли одинокий X-Trail в кювете. А потом — угонщика, знакомого с хозяйкой

Петербурженке придётся восстанавливать купленный в этом году Nissan X-Trail из-за своего знакомого. Тот оказался мало того что нечестен, так ещё и небрежен.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, воскресным вечером экипаж ГИБДД заметил в кювете на Моховой улице в Зеленогорске серый «Ниссан», рядом никого не было. Машина совсем новая, 2020 года выпуска. Наутро автовладелица — 44-летняя женщина, работающая логопедом в детском санатории в Комарово, — пожаловалась на своего 29-летнего знакомого. Это он мог похитить «Ниссан» стоимостью 2,1 миллиона рублей, совершить на нём ДТП и скрыться.

Уже днём 19 октября мужчину задержали в Сестрорецке по подозрению в угоне. Как пояснили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем (часть 1 статьи 166 УК РФ). С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. «Ниссан» вернули хозяйке под сохранную расписку.

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Комментарии (1)

ash364
Млин, логопед и машина за 2 мульта.
Как?
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