Горожан в Москве хотят отслеживать через смартфоны

Как пишет 20 октября «Коммерсантъ» , столичный Центр организации дорожного движения собирается потратить на эту систему 155 млн рублей. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. На остановках общественного транспорта хотят разместить 220 аппаратно-программных комплексов с Bluetooth и Wi-Fi, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров и отслеживать по ним движение пешеходов.

Каждый день, неделю, месяц, год будут формироваться отчёты о передвижении человека. Система увяжут с камерами видеонаблюдения, которые тоже ведут подсчёт пассажиров. Итогом должна стать карта пассажиропотока, необходимая для улучшения работы транспорта. Как уверяют в ЦОДД, проект и не предусматривает получение персонифицированных данных, его цель — «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта».

Источник издания, знакомый с ходом цифровизации хозяйства Москвы, считает, что MAC-адреса нужны мэрии для обогащения своих баз данных. «Узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована, и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров», — поясняет собеседник «Ъ».