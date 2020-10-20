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20.10.2020 10:52
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Горожан в Москве хотят отслеживать через смартфоны

Мэрия Москвы собирается ввести систему мониторинга пассажиропотока с помощью смартфонов.

Как пишет 20 октября «Коммерсантъ», столичный Центр организации дорожного движения собирается потратить на эту систему 155 млн рублей. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. На остановках общественного транспорта хотят разместить 220 аппаратно-программных комплексов с Bluetooth и Wi-Fi, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров и отслеживать по ним движение пешеходов.

Каждый день, неделю, месяц, год будут формироваться отчёты о передвижении человека. Система увяжут с камерами видеонаблюдения, которые тоже ведут подсчёт пассажиров. Итогом должна стать карта пассажиропотока, необходимая для улучшения работы транспорта. Как уверяют в ЦОДД, проект и не предусматривает получение персонифицированных данных, его цель — «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта».

Источник издания, знакомый с ходом цифровизации хозяйства Москвы, считает, что MAC-адреса нужны мэрии для обогащения своих баз данных. «Узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована, и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров», — поясняет собеседник «Ъ».

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Комментарии (25)

260409351
Вспомнился древний фильм "Прослушка"
LGlo
У кого-то телефон не смартфон (как ни странно, таких людей далеко не единицы), а у кого-то, (как у меня, например), передача данных в телефоне всегда выключена. Ну пусть считают, ага.
0day
Да как бы и пофиг. МАКи меняются и не на рутованых смартах. А так — Nokia 3110 в помощь ;-)
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